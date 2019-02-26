Власти США обвинили Илона Маска в нарушении досудебного соглашения

По договору предприниматель должен согласовывать записи в соцсетях до публикации.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила Илона Маска в неуважении к решению суда из-за нескольких твитов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Предприниматель опубликовал ряд записей о планах Tesla на 2019 год. SEC считает, что они могут повлиять на положение компании на бирже, а это может быть выгодно самому Маску.

По словам организации, бизнесмен не получал одобрения на публикации этих записей. Напомним, он должен согласовывать записи в социальных сетях, которые могут оказать влияние на цену акций.

Такое заключение вступило в силу в прошлом году, после того как Маск написал в "Твиттере", что готов сделать Tesla по цене $420 за акцию. Это привело к резким колебаниям стоимости компании на бирже, хотя информация не подтвердилась.

Маск ответил на обвинение SEC. По его словам, информация о планах компании уже была обнародована в ходе пресс-конференции 30 января.