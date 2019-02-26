В Telegram появились мультиаккаунт и автоматическое воспроизведение видео

Теперь пользователям iPhone с несколькими аккаунтами будет проще переключаться между учётными записями.

"Телеграм" для iOS получил обновление с новыми возможностями. Самая долгожданная — мультиаккаунт.

Теперь пользователь может переключаться между учётными записями в настройках без необходимости выходить из одного аккаунта и вводить пароль от другого. Уведомления будут приходить с обеих учётных записей. О том, что разработчики готовят это нововведение, стало известно в начале февраля. В "Телеграме" для Android мультиаккаунт доступен с декабря 2017 года.

Также в мессенджер добавили автоматическое воспроизведение видео. Ролики начнут воспроизводиться сразу, как вы зайдёте в чат. Чтобы включить звук, нужно нажать на видео.