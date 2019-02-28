TikTok оштрафовали на $5,7 миллиона за распространение личных данных детей

Электронная почта, номер телефона и прочие данные несовершеннолетних из США находились в открытом доступе без согласия родителей, что противоречит местному законодательству.

Федеральная торговая комиссия США оштрафовала разработчиков сервиса TikTok на $5,7 миллиона. Об этом сообщает Tech Crunch.

Штраф выписан на основании закона о защите конфиденциальности детей в Интернете. Приложение уличили в распространении данных детей до 13 лет без согласия родителей. При регистрации оно просит указать электронную почту, номер телефона и прочие данные, и они находились в открытом доступе.

Усугубил положение сервиса его принцип работы до 2016 года. Тогда он позволял находить пользователей на основе местоположения в радиусе 80 км. Регулятор получал жалобы, что через приложение пытались связаться с детьми. Претензии изначально касались приложения Musical.ly. В 2017 году оно было объединено с TikTok.

Сервис выплатил рекордную сумму в истории подобных дел. Также после постановления суда он выпустил обновление, в котором запретил лицам младше 13 размещать видео.