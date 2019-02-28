Илон Маск сменил никнейм в "Твиттере"

Причины такого действия не сообщаются. Также бизнесмен пообещал сообщить новости по компании Tesla в четверг днём.

Владелец Tesla Илон Маск сменил название аккаунта в "Твиттере".

Thursday 2pm — Elon Tusk (@elonmusk) 27 февраля 2019 г.

Теперь он отображается как Elon Tusk, а не Elon Musk. Также он сообщил, что днём в четверг по времени Западного побережья США стоит ожидать новостей по поводу Tesla. О чём именно пойдёт речь, бизнесмен не сообщил. После этого твита акции компании поднялись на 5%.

Ранее комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила Маска в неуважении к решению суда из-за нескольких твитов. Он должен согласовывать их публикации. Бизнесмен также является акционером Tesla, его записи могут влиять на положение компании на бирже, что может быть выгодно ему самому. Маск уже ответил на жалобу тем, что оглашал общеизвестную информацию.