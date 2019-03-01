Убийца компьютеров. Почему Windows уже достал пользователей

В операционной системе Windows продолжают обнаруживать критические уязвимости и ошибки, мешающие пользоваться устройством. От "синего экрана смерти" до потерянных паролей — Лайф разбирался, почему самая массовая операционка современности оказалась под угрозой.

Неудобные перезагрузки

В феврале этого года пользователи домашней версии Windows 10 заметили, что их компьютеры начали случайным образом перезагружаться во время обновления системы. В связи с этим у юзеров перестали сохраняться файлы, а процесс обновления во множестве случаев шёл слишком долго. Это доставляет пользователям слишком много неудобств.

Microsoft отреагировала на жалобы. Разработчики добавили более заметные уведомления о наличии апдейтов, пользователи сами смогут выбрать время их настройки — к примеру, установить промежуток времени, в который компьютер сможет обновляться. Вместе с мелкими ошибками и неудобными решениями на Windows стабильно появляются критические уязвимости и баги, из-за которых в ряде случаев пользоваться компьютером просто невозможно.

Потеря файлов и синий экран

Самый громкий баг за последнее время. В октябре 2018 года компания представила Windows 10 October 2018 Update. В нём появилось приложение "Ваш телефон", позволяющее быстро передавать файлы с Android-смартфона на компьютер, а также принимать и отправлять СМС. Но пользователи помнят её отнюдь не из-за нововведений: обновив систему, они заметили пропажу файлов из папок "Изображения", "Загрузки", "Документы" и "Музыка". Восстановить их можно было двумя способами: через облачное хранилище, если была резервная копия, и директорию Windows.old.

Microsoft остановила выход обновления и оперативно презентовала другое, с исправлением бага. Но параллельно с полным исправлением старых проблем в ней появились новые. К примеру, после установки обновления у некоторых пользователей появился "синий экран смерти" (BSOD). Пользователям во многих случаях приходилось "сносить" систему целиком ради нормальной установки стабильной версии, а разработчикам пришлось несколько раз выпускать и откладывать релизы проблемных обновлений.

Удалённое управление компьютером

В мае 2017 года исследователи команды Project Zero от Google нашли в коде Windows уязвимость CVE-2017-0290, позволявшую удалённо получить полный контроль над системой с помощью вредоносной программы. Вирус, в свою очередь, распространялся по электронной почте, через специально созданные сайты или мгновенные сообщения. Проблема состояла в том, что киберпреступник получал возможность использовать уязвимость, даже если пользователь не читал письма, не открывал вредоносные ссылки и не загружал файлы с вирусом. Поэтому исследователи Google назвали её одной из самых крупных критических уязвимостей, обнаруженных в Windows за последнее время.

Таких историй множество

Информация о новых ошибках и уязвимостях появляется каждый месяц. Хаотичные перезагрузки — частый баг после обновления ОС. Его также замечали пользователи после установки патча безопасности Intel с устранением уязвимостей Spectre и Meltdown.

Windows — открытая операционная система, на которую можно устанавливать софт не из официальных ресурсов. И, как следствие, её пользователи сильнее остальных уязвимы перед кибератаками. Выявление и устранение уязвимостей — логичная история. Самая распространённая причина перехода на продукт главного конкурента — "яблочной" macOS — отсутствие вирусов из-за закрытости системы. Уязвимости Spectre и Meltdown, обнаруженные зимой прошлого года, — другая история. Они найдены не в операционной системе, а в процессорах Intel, которые устанавливаются не только в компьютеры под управлением Windows, но и в "яблочные" продукты. Сама macOS по-прежнему остаётся неуязвимой.

— У компьютеров Mac схожее железо, может, десяток-другой разновидностей, — сообщил Лайфу эксперт iGuides.ru Егор Морозов. — Под него проще оптимизировать операционную систему. А вот у компьютеров на Windows возможных вариаций железа — сотни, если не тысячи, плюс поддержка дольше, порядка 10 лет, поэтому шанс возникновения сбоя куда выше.

Тем не менее это не единственная проблема программного обеспечения от Windows. Пользователи уходят с неё и по другим причинам.

Неконтролируемые обновления

Самая практичная особенность macOS, если вы переходите с Windows. Компьютер не начнёт обновляться без согласия пользователя. При наличии апдейта на экране высветятся уведомления, пользователю будет предложено установить или отложить его. Также десктоп не начнёт обновляться при выключении — только когда юзер даст согласие. Таким образом, владельцу macOS гарантирована защита от случайных обновлений, которые могут прервать процесс работы и пустить под откос важный проект или результативный подход в онлайн-шутере.

На Windows дела обстоят по-другому. При наличии обновления вы не сможете выключить компьютер, не установив его, в некоторых случаях оно начнёт загружаться в спящем режиме. Это одна из главных причин, почему пользователи переходят с Windows на Mac для работы.

Есть ли причины остаться на Windows?

Несмотря на все недостатки операционной системы Windows, пользователи остаются на ней, игнорируя лаконичную, интуитивно понятную macOS. Баланс между ними сохраняется по двум причинам. На этой операционной системе есть ряд программ для профессиональных задач, не поддерживающихся на Mac. К примеру, это Sony Vegas. Она проста и удобна для монтажа коротких видео. Вторая причина — производительность. Железо компьютеров на Windows, как правило, гораздо мощнее, чем на Mac, так что это единственный выбор для работы с графикой, видеомонтажом, а также для игр. Кроме того, последние хуже оптимизированы под macOS, что также плохо сказывается на производительности. А монтаж в высоком разрешении без проблем тянут только топовые MacBook Pro, купить которые может далеко не каждый. Это тоже повод взять десктоп или ноутбук под управлением Windows.