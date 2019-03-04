Названа самая популярная вакансия в Apple

Положение самых востребованных специалистов изменилось после того, как Apple поставила на разработку фирменных сервисов.

Специалист в области разработки программного обеспечения — самая популярная вакансия Apple. Об этом сообщили эксперты Thinknum.

На втором месте — вакансия инженера. Специалисты по аппаратному обеспечению долгие годы были самыми востребованными для Apple, но в 2019 году их обошли программисты. Это связано с тем, что компания из Купертино уделяет больше внимания созданию и улучшению фирменных сервисов.

Также в топе вакансий — менеджеры и продавцы для розничных магазинов. В нём же есть и дизайнеры. Часть новых программистов планируется привлечь к созданию iOS 13. Также компания занимается совершенствованием фирменных сервисов — вроде Siri Shortcuts.