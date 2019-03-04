"Мир" запустил собственный сервис бесконтактных платежей

Приложение платёжной системы позволит пользователям оплачивать покупки бесконтактно.

Платёжная система "Мир" запустила сервис бесконтактных платежей Mir Pay. Об этом сообщает ТАСС.

Приложение должно появиться в Play Market и App Store. Mir Pay уже поддерживается "Россельхозбанком", Российским национальным коммерческим банком (РНКБ), банком "Центр-инвест", "СМП банком", банком "Россия", УБРиР, Московским кредитным банком (МКБ) и Промсвязьбанком. К концу года система будет доступна в любом терминале с поддержкой бесконтактной оплаты.

Защита транзакций в Mir Pay обеспечивается по международным стандартам безопасности. Реквизиты карты "Мир" не хранятся в смартфоне и не открываются при совершении платежей.

Ранее Лайф разобрал, каким образом осуществляются бесконтактные платежи и стоит ли чего-то опасаться.