Дроны подсчитали количество коал в Австралии

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Дроны подсчитали количество коал в Австралии

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Фото © Flickr/James Stuart

Машины с инфракрасными камерами провели исследования с большей точностью, чем люди.

Австралийские учёные из Квинслендского технологического университета подсчитали количество коал с помощью дронов. Об этом сообщает Scientific Reports.

Устройства оснастили инфракрасными камерами, чтобы листва деревьев не мешала исследованию. Таким образом, машины отслеживали животных по по теплу тел. Беспилотники летали в утреннее время, чтобы разница между температурами воздуха и тел коал была высокой.

Исследование прошло эффективно. Дроны определили количество коал с точностью до 86%, тогда как с земли этот показатель составлял до 70%.

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