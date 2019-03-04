Дроны подсчитали количество коал в Австралии

Машины с инфракрасными камерами провели исследования с большей точностью, чем люди.

Австралийские учёные из Квинслендского технологического университета подсчитали количество коал с помощью дронов. Об этом сообщает Scientific Reports.

Устройства оснастили инфракрасными камерами, чтобы листва деревьев не мешала исследованию. Таким образом, машины отслеживали животных по по теплу тел. Беспилотники летали в утреннее время, чтобы разница между температурами воздуха и тел коал была высокой.

Исследование прошло эффективно. Дроны определили количество коал с точностью до 86%, тогда как с земли этот показатель составлял до 70%.