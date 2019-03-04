Киностудии Голливуда жалуются, что Apple давит на них

Топ-менеджеры компании присутствуют на съёмках и вносят правки в сценарии. Сотрудникам это не нравится.

Создатели сериалов Apple недовольны, что топ-менеджеры компании, в частности Тим Кук, слишком часто вносят правки в сценарий. Об этом сообщает New York Post.

Apple хочет выпустить ряд собственных сериалов. Съёмкой занимаются киностудии из Голливуда. По полученной информации, компания слишком часто увольняет сотрудников и вмешивается в написание сценария.

Как сообщает New York Post, Apple хочет, чтобы контент предназначался для просмотра всей семьёй и в сериалах не было тем религии и негативных последствий от технологий.

Apple разрабатывает свой видеохостинговый сервис. Он должен быть представлен уже в марте, но будет запущен только к концу 2019 года. Напомним, мартовская презентация будет посвящена новым сервисам компании из Купертино.