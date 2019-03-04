Экс-менеджер Apple рассказал, что ждало сотрудников за обман Стива Джобса

Легендарный предприниматель любил прямолинейность и требовал её от сотрудников. За несоблюдение этого правила они могли быть уволены.

Разработчик Гай Кавасаки рассказал историю о Стиве Джобсе в интервью CNBC. Представленная ситуация показала, как основатель Apple относился ко лжи сотрудников.

— Однажды, в 1984 году, Джобс появился в моём кабинете с человеком, которого я не знал, — говорит Кавасаки. — Он не представил его, так как не слишком любил светские тонкости. Вместо этого Джобс спросил, что я думаю о компании под названием Knoware.

Большинство людей, как правило, выдерживали долгую паузу, прежде чем ответить Стиву. Понесу ли я наказание за то, что скажу правду, хоть и неприятную, или дать нейтральный, безопасный ответ? Я выбрал правду. Я сказал, что продукты Knoware посредственные и скучные, а фирма не использует преимущества современных Mac. После моих слов Джобс познакомил нас с человеком, которого привёл: "Позвольте представить, это генеральный директор Knoware Арчи Макгилл".

Кавасаки сказал, что мог быть уволен, скажи он тогда не то, что думает на самом деле. Джобс любил прямолинейность и требовал её от своих сотрудников.

Кавасаки работал под управлением Джобса дважды: с 1983 по 1987 и с 1995 по 1997 годы. Сейчас он является предпринимателем, инвестором и генеральным директором технологической компании. По его словам, работа с Джобсом наиболее сильно повлияла на него. Работа в Apple могла казаться мучительной, но оно того стоило.