В процессорах Intel обнаружили критическую уязвимость, которую нельзя устранить

С её помощью хакеры могут собирать личные данные с запущенных на компьютере программ.

Исследователи из Вустерского политехнического института (США) и Любекского университета (Германия) нашли уязвимость в процессорах Intel.

С помощью неё хакер может получить доступ к данным с открытых на компьютере приложений с помощью вредоносного программного обеспечения или кода Java Script в браузере. Эксперты считают, что пока способа устранения уязвимости не существует.

Ранее в чипах Intel обнаружили уязвимости Meltdown и Spectre. Они были обнаружены во многих процессорах, выпущенных с 1995 года. Уязвимости позволяли получать доступ к данным, хранящимся в ядрах процессоров.