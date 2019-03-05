Microsoft признал Россию лидером по внедрению искусственного интеллекта

Российские компании применяют машинное обучение чаще, чем их иностранные коллеги.

Россия оказалась лидером по внедрению искусственного интеллекта в работу компаний, по данным исследования Microsoft.

Электронный гигант опросил 800 топ-менеджеров компаний разных стран со штатом более 250 человек. Среди них были управляющие из России, Великобритании, США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Швейцарии.

По полученным данным, в России 30% руководителей активно внедряют ИИ, в среднем по миру этот показатель равен 22,3%. Они использовали машинное обучение для постановки правильных целей (32%), разработки бизнес-идей (26%), ​определения новых возможностей рынка (25%) и принятия решений (23%).

По уровню положительного отношения к ИИ Россия заняла второе место — 73%. Также российские менеджеры выразили наибольшее желание привлекать кадры для совершенствования машинного обучения.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился, чтобы правительство обеспечило разработку национальной стратегии в области искусственного интеллекта до 15 июня 2019 года.