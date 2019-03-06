Мужчины потратили к 8 Марта меньше, чем женщины к 23 Февраля

Крупный интернет-магазин проанализировал активность своих пользователей перед праздником.

Интернет-магазин OZON проанализировал активность пользователей перед 8 Марта и узнал, чего хотят женщины и что им собираются подарить мужчины.

Желания женщин во многом совпадают с реальностью. Топ-5 самых ожидаемых ими подарков: цветы (23%), ювелирные изделия (15,5%), парфюмерия (13%), бытовая техника (12%) и сладости (10%). Топ-5 самых популярных покупок мужчин: цветы (25%), парфюмерия (17%), смартфон (12%), ювелирные изделия (12%) и бытовая техника (7%).

В среднем на подарки к 23 Февраля женщины потратили в 2,5 раза больше, чем мужчины к 8 Марта. Но женщины выбирают в качестве подарка более мелкие товары (книга, парфюм, носки), мужчины подходят к выбору более основательно: среди самых популярных подарков женщинам — смартфоны и недешёвая кухонная техника. Также мужчины делали дорогие подарки на 14 февраля, что частично их оправдывает, — это были преимущественно кольца и персональная электроника.

Ранее был составлен образ мужчины на основе подарков к 23 Февраля. Судя по ним, его рост — 169 см, размер обуви — 41-й, с бородой, в укороченных носках и с фитнес-браслетом Xiaomi.