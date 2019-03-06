В Viber появилась тёмная тема

Мессенджер Viber получил тёмную тему в последнем обновлении.
Поменять оформление интерфейса можно в настройках мессенджера. Для этого нужно найти пункт "Темы оформления". Ночная тема снизит нагрузку на глаза и энергопотребление на смартфонах с OLED-экранами.
Нововведение появится в версии приложения 10.2.0.3. Установить её можно в Google Play или App Store.
Ранее в Viber был радикально переосмыслен дизайн. Теперь в панели управления расположены только три иконки: "Чаты", "Вызовы", "Ещё".
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