Трамп забыл, как зовут генерального директора Apple

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Трамп забыл, как зовут генерального директора Apple

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Фото © AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Президент Соединённых Штатов неправильно назвал фамилию топ-менеджера главного производителя смартфонов в стране.

Президент США Дональд Трамп на совете при министерстве труда и занятости в Белом доме забыл, как зовут генерального директора Apple Тима Кука. Об этом сообщает The Verge.

Политик отметил большой вклад предпринимателя в экономику страны и заключил:

— Мы очень ценим это, Тим Эппл.

Тим Кук присутствовал на встрече, чтобы рассказать о достижениях своей компании в области образования. Топ-менеджер представил программу Everyone Can Code (все могут программировать) и рассказал о планах внедрения её в образовательную систему.

Это не первый случай, когда Трамп забыл имя предпринимателя. Ранее он назвал исполнительного директора Lockheed Martin Мариллин Хьюсон — Мариллин Lockheed.

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