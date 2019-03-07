Трамп забыл, как зовут генерального директора Apple

Президент Соединённых Штатов неправильно назвал фамилию топ-менеджера главного производителя смартфонов в стране.

Президент США Дональд Трамп на совете при министерстве труда и занятости в Белом доме забыл, как зовут генерального директора Apple Тима Кука. Об этом сообщает The Verge.

Trump just called Apple CEO Tim Cook “Tim Apple” pic.twitter.com/gTHHtjWvc9 — Sean O'Kane (@sokane1) 6 марта 2019 г.

Политик отметил большой вклад предпринимателя в экономику страны и заключил:

— Мы очень ценим это, Тим Эппл.

Тим Кук присутствовал на встрече, чтобы рассказать о достижениях своей компании в области образования. Топ-менеджер представил программу Everyone Can Code (все могут программировать) и рассказал о планах внедрения её в образовательную систему.

Это не первый случай, когда Трамп забыл имя предпринимателя. Ранее он назвал исполнительного директора Lockheed Martin Мариллин Хьюсон — Мариллин Lockheed.