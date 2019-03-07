Не слабый пол. Женщины-таксисты стали получать хорошие оценки чаще мужчин

Популярный сервис такси сообщил, что число женщин-таксистов за год увеличилось вдвое. Пользователи довольны их работой.

Сервис "Яндекс. Такси" опубликовал исследование о женщинах-таксистах, сотрудничающих с компанией.

За последний год количество женщин-водителей в "Яндексе. Такси" увеличилось в два раза. Больше всего женщин сотрудничает с сервисом в Хабаровске, Березниках, Находке, Кызыле и Нижнем Тагиле.

Средний рейтинг женщины за рулём в сервисе — 4,85. Они получают хорошие оценки от клиентов "Яндекса. Такси" на 5% чаще, чем мужчины. Также пользователи пишут положительные отзывы о поездках с женщинами в полтора раза чаще.

Самые оригинальные отзывы (орфография и пунктуация сохранены):

— Водитель наизусть знает limp bizkit behind blue eyes. Душевно спели 😉

— Простите!!! Недоплатила Вам 2 рубля!!! Могу перевести

— Богиня, а не водитель) чесн слово

— Просто ангел Victoria secret…

— Супер водитель, помогла и дверь открыть и пакет вытащить. Спасибо большое

— Замечательная женщина! Вождение безопасное, в машине чисто, а чувство юмора просто вышка!!!! Хочу, чтобы она приезжала ко мне чаще 😂