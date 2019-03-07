Не слабый пол. Женщины-таксисты стали получать хорошие оценки чаще мужчин

Сервис "Яндекс. Такси" опубликовал исследование о женщинах-таксистах, сотрудничающих с компанией.
За последний год количество женщин-водителей в "Яндексе. Такси" увеличилось в два раза. Больше всего женщин сотрудничает с сервисом в Хабаровске, Березниках, Находке, Кызыле и Нижнем Тагиле.
Средний рейтинг женщины за рулём в сервисе — 4,85. Они получают хорошие оценки от клиентов "Яндекса. Такси" на 5% чаще, чем мужчины. Также пользователи пишут положительные отзывы о поездках с женщинами в полтора раза чаще.
Самые оригинальные отзывы (орфография и пунктуация сохранены):
— Водитель наизусть знает limp bizkit behind blue eyes. Душевно спели 😉
— Простите!!! Недоплатила Вам 2 рубля!!! Могу перевести
— Богиня, а не водитель) чесн слово
— Просто ангел Victoria secret…
— Супер водитель, помогла и дверь открыть и пакет вытащить. Спасибо большое
— Замечательная женщина! Вождение безопасное, в машине чисто, а чувство юмора просто вышка!!!! Хочу, чтобы она приезжала ко мне чаще 😂
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