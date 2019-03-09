В Instagram Direct может появиться опция совместного просмотра видео

Читайте также

В Instagram Direct может появиться опция совместного просмотра видео

5

Фото: © Twitter/The Verge

В популярную соцсеть могут внедрить ещё одну возможность, заимствованную из "Фейсбука".

В Instagram Direct может появиться функция совместного просмотра видео. Об этом сообщила исследователь Джейн Манчун Вонг в "Твиттере".

Сейчас возможность тестируется. Она будет сделана по аналогии совместного просмотра видео в "Фейсбуке". Функция напоминает стримы.

Ранее в тестовой версии "Инстаграма" появился стикер для донатов. Этот инструмент похож на имеющуюся возможность в "Фейсбуке" для сбора средств на благотворительность или в личных целях.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×