В Instagram Direct может появиться опция совместного просмотра видео

В Instagram Direct может появиться функция совместного просмотра видео. Об этом сообщила исследователь Джейн Манчун Вонг в "Твиттере".
Instagram is testing Co-Watching in Video Calls— Jane Manchun Wong (@wongmjane) 7 марта 2019 г.
It's like Facebook's Watch Party but for Instagram Direct
Tip @Techmeme pic.twitter.com/cRpRO61DXh
Сейчас возможность тестируется. Она будет сделана по аналогии совместного просмотра видео в "Фейсбуке". Функция напоминает стримы.
Ранее в тестовой версии "Инстаграма" появился стикер для донатов. Этот инструмент похож на имеющуюся возможность в "Фейсбуке" для сбора средств на благотворительность или в личных целях.
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