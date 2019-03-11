Skype перестал работать в Safari

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Skype перестал работать в Safari

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Фото © Microsoft 

Разработчики ограничили использование веб-версии мессенджера до двух интернет-браузеров.

Веб-версия мессенджера Skype перестала работать в браузере Safari. Об этом сообщает Venture Beat.

Разработчики рассказали изданию, что изменение связано с фреймворком "звонков и медиа в реальном времени". Он по-разному реализован в различных браузерах, и оптимизировать под каждый очень сложно. По этой причине веб-версия Skype теперь доступна только в двух браузерах: Microsoft Edge и Google Chrome.

Вместе с ограничением в Skype реализовали и новые функции. В веб-версии изменены уведомления, добавлены видеозвонки в разрешении HD, функция записи разговоров и прочее.

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