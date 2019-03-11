"Мегафон" вводит кешбэк для своих абонентов

Отмечается, что вернуть деньги за мобильную связь можно будет на специальный счёт в личном кабинете.

Российский оператор сотовой связи "Мегафон" представил тарифную линейку "Включайся!", в рамках которой абоненты получили уникальную на российском рынке мобильной связи возможность зарабатывать 20% кешбэка от суммы списанного ежемесячного платежа за услуги связи и оплату международного роуминга. Сообщается, что услуга доступна для тарифных планов "Включайся! Выбирай", "Включайся! Смотри" и "Включайся! Премиум".

Заработанный кешбэк можно использовать в соответствии со своими интересами в экосистеме цифровых сервисов "Мегафона" для приобретения фильмов и каналов в "Мегафон ТВ", книг, журналов, услуг родительского контроля, подписок в музыкальных сервисах, а также на покупку гаджетов и аксессуаров в фирменных салонах "Мегафона".

Теперь каждый клиент может удобно настроить в личном кабинете тариф по своим интересам, выбрав необходимое количество минут и гигабайт. Для самых активных пользователей оператор предлагает безлимитный Интернет. Используя "Включайся! Выбирай", абоненты получат доступ к лучшим сериалам в "Мегафон ТВ" и другим преимуществам экосистемы цифровых сервисов "Мегафона". Отмечается, что тариф действует в поездках по России в сети "Мегафона" без доплат.

Коммерческий директор "Мегафона" Влад Вольфсон отметил, что, по данным ВЦИОМ, кешбэк — наиболее востребованная фишка среди пользователей банковских карт и финансовых услуг. По его словам, "Мегафон" впервые на рынке представил настоящий выгодный кешбэк для пользователей мобильной связи, который добавили прямо в тариф абонента. Вольфсон добавил, что кешбэк в 20% от суммы ежемесячной абонентской платы — это реальная возможность для желающих значительно сэкономить благодаря регулярным платежам за мобильную связь.