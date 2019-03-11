Facebook подала в суд на украинских программистов

Разработчики с помощью приложений-тестов собирали личные данные пользователей соцсети.

Facebook подала в суд на двух украинских разработчиков за сбор личных данных пользователей соцсети. Об этом сообщает The Verge.

В иске указывается, что Глеб Случевский и Андрей Горбачёв в течение нескольких лет собирали информацию с учётных записей с помощью расширений в браузерах. Они предлагали приложения-тесты. При установке их в браузер также загружалось расширение, передающее нужную информацию. Из-за этого в новостной ленте появлялась таргетированная реклама.

Горбачёв и Случевский использовали несколько приложений, включая Supertest и FQuiz. Указывается, что они аналогичным образом собирали личные данные и в других соцсетях.

Целью хакеров были преимущественно пользователи из России и Украины. По данным экспертов по кибербезопасности, они получили данные 63 тысяч человек.