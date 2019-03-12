Американский политик хочет разделить Apple на несколько компаний

Сенатор считает, что компания не может и владеть площадкой, и продавать на ней товары. В App Store именно так.

Американский сенатор Элизабет Уоррен предложила разделить крупные технологические компании. Её инициатива касается и Apple. Об этом сообщает The Verge.

Уоррен хочет сделать из технологического гиганта несколько компаний-подразделений. В частности, это касается App Store. По её мнению, приложения должны принадлежать одной компании, а магазин — другой. В текущем положении Apple является монополистом, потому что пользователи устройств на iOS и Mac могут устанавливать приложения только из одного магазина.

Журналисты The Verge подчеркнули, что сенатор не учла проблему безопасности операционной системы. Закрытость iOS и возможность скачивать программы только из одного ресурса не позволяют хакерам устанавливать вирусы в приложения и операционную систему.

План Уоррен касается не только Apple. Политик уверена, что если корпорация управляет платформой, то она не может продавать на ней товары. У неё появляются преимущества — доступ к данным пользователей и возможность продвижения в первую очередь своих продуктов.