Заменитель мяса и победа над раком. Самые крутые технологии 2019 года

Каждый год учёные и разработчики выбирают тренды и делают на них ставку. Такой подход позволяет сконцентрироваться на важных для человечества вещах, совершая в тех или иных отраслях прорывы. 2019 год не станет исключением. Своим прогнозом уже успел поделиться один из основателей американской корпорации Microsoft Билл Гейтс. Рассказываем, чем на протяжении 2019 года нас будут удивлять главные мировые разработчики и каких прорывных технологий следует ожидать в ближайшее время.

Новая волна ядерной энергетики

Улучшенные ядерные реакторы больше не являются чем-то запредельным — это наша реальность. Новые ядерные технологии должны сделать этот источник энергии не только дешевле, но и безопаснее. В их число входят ядерные реакторы четвёртого поколения, термоядерные реакторы, а также малые модульные реакторы. Этот сегмент активно развивается: Terrestrial Energy и TerraPower работают над ядерными реакторами четвёртого поколения, NuScale — над модульными реакторами, General Fusion и Commonwealth Fusion Systems — термоядерными реакторами.

Новая волна ядерной энергетики (будет доступна к 2030 году) Термоядерные реакторы не создают долгоживущих отходов, поэтому их должна меньше критиковать общественность, чем обычные реакторы. Фото © Flickr/kmichiels

Понятные ИИ-ассистенты

Мир уже привык к голосовым помощникам, однако всех возложенных ожиданий они пока не оправдали. Ассистенты с искусственным интеллектом должны упростить жизнь людей, но пока результат минимален. Сейчас разработчики делают всё возможное, чтобы мы не просто давали ИИ-ассистентам простые задачи, но и общались с ними на равных. Например, теперь Google Duplex может заказать столик в ресторане, а AliMe умеет координировать доставку посылок. Над соответствующими продуктами активно работают крупные корпорации Google, Alibaba, Amazon.

Понятные ИИ-ассистенты (будут доступны через 1–2 года) Почему это важно: голосовые ассистенты должны развиваться в сторону речевых задач. Например, брони столика или заказа посылки. Фото © Jonathan Low

ЭКГ на носимых устройствах

Фитнес-трекеры всё ещё далеки от полноценных медицинских гаджетов. Однако "умные" часы с возможностью считывать ЭКГ могут приблизиться к таковым. В 2018 году американская корпорация Apple выпустила часы Watch с возможностью делать электрокардиограмму. Над аналогичными продуктами сейчас работают компании AliveCor и Withings.

ЭКГ на носимых устройствах Почему это важно: тренду на здоровый образ жизни уже несколько лет. Технологии помогут людям жить дольше Фото © Pixabay

Заменители мяса

Согласно прогнозам, к 2050 году люди будут есть на 70% больше мяса, чем 14 лет назад. Уже к 2020 году планируется создать искусственно изготовленное мясо — по вкусу и пользе оно не будет отличаться от натурального. Над подобными проектами работают фирмы Beyond Meat и Impossible Foods.

Искусственное мясо появится уже в 2020 году Почему это важно: животноводство провоцирует исчезновение лесов, загрязнение воды, а также выбросы парниковых газов. Фото © Pixabay

Ловкость роботов

Сейчас роботы — главная опасность для человечества, так как машины могут легко лишить людей работы. Но пока что основная проблема заключается в их неуклюжести. Роботы без проблем могут справиться с простой задачей (например, поднять какой-то предмет), но с более точной (переместить его на несколько миллиметров) — для них уже достаточно сложно. Сейчас роботы учатся управлять вещами с помощью виртуальных проб и ошибок. Например, робот Dactyl научился крутить в пальцах игрушечный строительный блок. Подобными проектами занимаются некоммерческая организация OpenAI, Университет Карнеги — Меллона, Мичиганский университет, Калифорнийский университет в Беркли.

Роботы станут более аккуратными в работе уже через 3–5 лет Если роботов научить справляться с беспорядком, они смогут выполнять гораздо больше задач (собирать гаджеты, мыть посуду). Фото © Pixabay

Туалеты без канализации

У более чем двух миллиардов человек сейчас нет хороших санитарных условий. Отсутствие надлежащих туалетов заставляет людей выбрасывать отходы в воду. Из-за этого распространяются бактерии, паразиты и вирусы, которые могут вызвать холеру и диарею. В настоящий момент учёные активно работают над новым типом туалета, который сможет не только утилизировать отходы, но и использовать их. Одной из главных инициатив в данном сегменте является конкурс Reinvent the Toilet Challenge, который основал Билл Гейтс. Аналогичными проектами занимаются Университет Дьюка, Университет Южной Флориды, Biomass Controls, Калифорнийский технологический институт.

Туалеты без канализации будут доступны человечеству уже спустя 1–2 года Почему это важно: у трети населения Земли нет достойных санитарных условий. Это приводит к болезням и смертям. Фото © Pixabay

Собери себе ребёнка

С помощью обычного анализа крови можно узнать, будет ли риск преждевременных родов. Благодаря анализу свободно плавающей РНК можно будет узнать о процессах, которые указывают на то, что женщина может родить раньше, чем планировалось. Над этим вопросом уже работают в стартапе биоинженера из Стэнфорда Стивена Квейка. Компания Akna Dx хочет создать устройство, которое позволит проводить вышеописанные тесты за небольшую плату (меньше 10 долларов).

Новые технологии в сегменте рождения (будут доступны в течение пяти лет) Почему это важно: преждевременные роды — главная причина детской смертности. Новый анализ увеличит шансы на выживание ребёнка. Фото © Pixabay

Миниатюрные кишечные зонды

Врачи смогут находить заболевания кишечника без трудностей для пациентов. В этом помогут кишечные мини-зонды. Главная особенность такого гаджета заключается в возможности использовать его в странах третьего мира, где нет дорогого медицинского оборудования. Подобным проектом занимается Массачусетская больница общего профиля в Бостоне.

Кишечные мини-зонды уже используют для взрослых, сейчас тестируют детские версии Новый гаджет облегчает поиск и изучение заболеваний кишечника. В первую очередь технология рассчитана на бедные страны и детей. Фото © Flickr/Elise of LazerBeanz

Победа над раком

Возможно, главный прорыв этого времени — коммерциализация первой вакцины, которая позволит побороть рак. С её помощью можно будет запустить иммунную систему человека для обнаружения опухоли. Это позволит проводить терапию рака с минимальным вредом для человека. Над этими проектами работают фирмы BioNTech и Genentech.

Победа над раком (учёные уже проводят тестирование специальных вакцин для людей) Почему это важно: привычная химиотерапия достаточно сильно вредит здоровым клеткам человека и не всегда работает против опухолей. Фото © Flickr/Sandra

Снижение уровня углекислого газа

Учёные уже достаточно долго работают над тем, чтобы мы меньше страдали от углекислого газа. Борьба с этим веществом позволит предотвратить опасное повышение температуры. Сейчас людям уже нужно вывести из атмосферы один триллион тонн газа. Для этого создаются специальные роботы. Над проектом работают компании Carbon Engineering, Climeworks и Global Thermostat.