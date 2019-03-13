Обратно в каменный век. Россиянам могут запретить платить через смартфоны

Госдума в первом чтении приняла законопроект с поправками по регулированию деятельности иностранных платёжных систем, в частности, Google Pay и Apple Pay. Лайф разбирался, что это значит и чего стоит опасаться.

Согласно документу, Банк России должен организовать реестр платёжных систем. Чтобы работать на территории РФ, иностранные сервисы должны будут создать юридические лица в России, а представители операторов — согласовывать работу с Центробанком. Также платёжные системы обяжут предоставить личные данные клиентов в случае, если они будут заподозрены в отмывании денег или спонсировании терроризма.

Изменения в первую очередь коснутся платёжных систем WeChat Pay, Alipay, MoneyGram и подобных, а также приложений для бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay.

Для чего это нужно?

В первую очередь это усилит контроль транзакций Центробанком. Появится возможность ограничить переводы некоторых компаний. Как объяснил Лайфу аналитик компании "Открытие-брокер" Тимур Нигматуллин, без правок в законопроекте агрегаторы могли принимать платежи разных сервисов, работа которых в России могла быть условно ограниченной или ограниченной.

К этим сервисам может относиться, например, интернет-казино. Одно дело, их сайты можно заблокировать в России, другое — можно ещё запретить пополнение счетов, если вводить банковское регулирование Тимур Нигматуллин

Нигматуллин добавил также, что платёжные агрегаторы обязаны будут открывать банковский счёт, а Центральный банк будет видеть потоки этих платежей. В этом отношении законопроект направлен на сокращение теневой экономики, которая в некоторых аспектах по-прежнему "держит позиции".

Эксперт отметил, что законопроект масштабный — изменения коснутся как иностранных систем, так и российских. В первую очередь новые правила будут направлены на регулирование платёжных агрегаторов: для понимания — это такие системы, как "Яндекс.Касса", и денежные переводы.

Второй момент — безопасность сбережений пользователей в иностранных платёжных системах. Законопроект не только сделает их транзакции прозрачными для России, полагают эксперты, но и поможет сохранить деньги пользователей.

Подобным образом ситуацию оценил и эксперт ИК "ФИНАМ" Леонид Делицын.

Предположим, свою платёжную систему создаст Telegram. Мы знаем, что Telegram отказывается сотрудничать с нашей администрацией, если она просит доступ к каким-то данным. Но, к примеру, американскому ФБР доступ будет предоставлен Леонид Делицын

Делицын отметил также, что два месяца назад, например, умер создатель канадской криптобиржи QuadrigaCX и унёс с собой в могилу пароли от кошельков на общую сумму 143 миллиона долларов. И теперь непонятно, кому должны жаловаться клиенты, где и с кем они будут судиться.

В платёжной системе с большим оборотом может случиться много чего. Куда обратиться клиентам, и кто будет управлять этой компанией в случае её банкротства и перед кем отчитываться? Вот, чтобы упорядочить эти вопросы, и вводятся правки Леонид Делицын

Третий момент, как отмечают эксперты, касается регулирования комиссий за переводы между счетами разных банков и быстрых платежей. Специалисты выражают надежду, что с принятием законопроекта плата за оказание платёжной системой услуг снизится. Аналитик компании "Открытие-брокер" Тимур Нигматуллин отметил, что новые правила исключат такие перекосы на рынке, как раньше, когда компании формировали собственную экосистему.

Некоторые сервисы берут очень большие комиссии за разного рода платежи, потому что у них также есть сеть платёжных терминалов и много клиентов. После того как конкуренты получат доступ к этой структуре, средняя комиссия снизится Тимур Нигматуллин

По словам эксперта, эти изменения вводятся не ради ограничений, а наоборот — ради популяризации. Несмотря на жёсткое регулирование участники рынка выиграют. Они будут брать меньше комиссии, но их бизнес станет больше.

Почему MasterCard и Visa это не задело?

Потому что эти платёжные системы уже регулируются.

Отмечается, что MasterCard и Visa неразрывно связаны с деятельностью банков. По этим картам нельзя платить, если у человека или организации нет банковского счёта. Соответственно, для этих систем никакой роли не будет играть запрет переводов без открытого в банке счёта.

Что будет с Apple Pay и Google Pay?

Да, законопроект затрагивает и системы бесконтактных платежей. Эксперты успокаивают пользователей. Их работа не будет ограничена. Юзеры продолжат оплачивать покупки бесконтактно и не ощутят на себе никаких изменений.

Эксперт ИК "ФИНАМ" Леонид Делицын отметил, что эти правила направлены не против Apple Pay и Google Pay. По его словам, сервисы просто зарегистрируют необходимые юрлица в России, и эти юрлица будут работать с российскими банками. Для пользователей это всё пройдёт незаметно. Безусловно, это создаст некоторые хлопоты для Apple и Google, но они их переживут.

Директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков, в свою очередь отметил, что новые правила лишь несколько увеличат издержки существующих платёжных систем, которые, безусловно, останутся на российском рынке. Некоторые новые системы, подобные той, которую создаёт Telegram, могут и отказаться от присутствия в России.