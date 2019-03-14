Наёмных убийц для следователя нашли в Сети. Киллеры осваивают Даркнет

В начале марта в Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в убийстве следователя МВД Евгении Шишкиной. 10 октября прошлого года её застрелили у подъезда её дома в подмосковном посёлке Архангельское — киллер выпустил две пули. Следствие подозревает в убийстве двух молодых людей: Абдулазиза Абдулазизова 2000 года рождения, который был исполнителем, и его 17-летнего приятеля, который помог другу найти заказ и передал деньги.

Близкий к расследованию источник Би-би-си рассказал изданию, что убийцы могли найти заказ на устранение следователя МВД через одну из площадок в теневом сегменте Интернета — так называемом Даркнете. Лайф попытался разобраться, насколько эти подозрения могут быть реальны и какие запрещённые товары и услуги есть по ту сторону браузера.

Ничего сложного

Даркнет действительно считается в обывательских кругах площадкой, на которой можно достать практически любые товары и приобрести спрятанную ото всех информацию. Поэтому неудивительно, что неизвестный заказчик искал исполнителей именно в теневом сегменте Сети. Однако не всё так просто. Лайф специально изучил несколько популярных русскоязычных маркетплейсов в Даркнете в поисках заказов на устранение конкретных персон. Наркотики, копии документов, подделка паспортов — ничего, что указывало бы на услуги киллеров.

— У многих торговых площадок есть свой кодекс правил: они не продают то, что напрямую касается смерти, — анонимно рассказал собеседник Лайфа, знакомый с правилами теневых ресурсов.

Оказалось, что чаще всего исполнителей находили на общедоступных форумах. Причём они встречаются не только в Даркнете, но и в обычной Сети. Ирония в том, что неизвестные потенциальные убийцы не стесняются рекламировать свои услуги на одном из популярных сайтов-вопросников в комментариях под тредом "Где люди нанимают киллеров?". В Даркнете найти исполнителей из-за сложностей в регулировании этого сегмента Интернета и практически полной анонимности посетителей ещё проще. Так как здесь очень распространены форумы, предложения от исполнителей можно найти буквально на любом сайте, где есть чаты или доски для общения.

Цена вопроса

Согласно прейскуранту анонимного исполнителя, который удалось найти на одном из форумов в разделе "Барахолка", стоимость устранения обычного человека стартует с отметки в 50 000 рублей. Предположительно, за убийство следователя Евгении Шишкиной преступники получили один миллион рублей. Исходя из мониторинга форумов с киллерами, можем сделать вывод, что это вполне "рыночная" сумма за устранение такого известного и влиятельного человека, как следователь по особо важным делам.

Согласно данным из расследования Би-би-си, дальнейшее общение клиента с исполнителем продолжалось в одном из мессенджеров. Авторы всех объявлений с услугами деликатной работы, которые нам удалось найти, предлагали списаться с ними в "Телеграме".

Оружейный барон

Судя по информации журналистов, убийство было совершено с помощью пистолета, который киллер забрал из закладки. Оружием выступил травматический пистолет, кустарно переделанный под боевой. В этом нет ничего удивительного: метод распространения через тайник является максимально безопасным — с точки зрения как продавца, так и покупателя. Согласно объявлению, которое попалось нам на одном из теневых форумов, исполнитель предложил спрятать купленный товар на территории Москвы и области, но за отдельную плату был готов доставить гораздо дальше за пределы МКАД.

Как можно понять из комментариев, оставленных покупателями незаконного товара, некоторая часть из них увлекается огнестрелом как таковым, не приобретая его в целях убийства. Разумеется, даже обычное приобретение и хранение оружия "для себя" без лицензии считается уголовным преступлением, не говоря о непосредственном использовании пистолетов, ружей и прочих опасных вещей.

В пределах нормы

На одном из форумов Даркнета, который встречал посетителей категорическим запретом продажи спайсов, но открывал путь к "оружейным баронам", нам удалось найти несколько образцов модернизированных стволов. Одним из них был переделанный в боевое оружие пистолет Stalker, за который хозяин просил 40 тысяч рублей и клялся, что товар нигде не был засвечен. Продавец под ником Вольный Сталкер предлагал купить "травмат" неизвестной марки с двумя снаряжёнными магазинами, за который просил 16 тысяч рублей.

Логично, что оригинальное оружие стоит дороже. Например, нам удалось найти предложение по покупке пистолета Макарова за 50 000 рублей, Walther P-88 — за 8000 рублей, пистолета-пулемёта "Кедр" — за 45 000 рублей. Оружие иностранного производства стоит ощутимо дороже. Например, за хорватский пистолет-пулемёт Agram 2000 владелец просит 200 000 рублей, а Glock 17, выпущенный для нужд австрийской армии, был оценён в 350 000 рублей.

В связи с этим становится очевидно, что недорогие, но крайне распространённые переделки травматического оружия в боевое пользуются гораздо большим спросом. Киллеры, имеющие ограниченный бюджет, предельно прагматичны: и то и другое способно физически устранить человека. А если нет разницы, зачем платить больше? Именно такой схемой, судя по всему, воспользовался и заказчик убийства подполковника Шишкиной.

Уникальный случай

Убийство следователя по особо важным делам — совершенно уникальный случай для преступлений такого рода. Источники Лайфа в правоохранительных органах отмечают, что, если версия о заказе убийства через Даркнет окончательно подтвердится в ходе специального расследования, этот случай может стать едва ли не первым в новейшей истории заказных убийств.

В этом отношении не лишним будет вспомнить, что работа с закрытыми площадками — следующее "поле боя" для МВД и ФСБ. А два подростка, которых подрядили на убийство через Даркнет люди профессиональные и подготовленные чуть лучше, могут быть завербованы злоумышленниками и для более кровавых акций.