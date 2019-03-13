Аналитики: Apple создаст конкурента Netflix, но есть проблемы

Специалисты, знакомые с ситуацией, оценили новый проект от компании из Купертино.

Эксперты аналитического центра Wedbush сказали, что у стримингового сервиса Apple будут шансы стать полноценным конкурентом Netflix.

Он сможет набрать 100 миллионов подписчиков и аудиторию в 150 миллионов человек. С такими показателями он будет приносить компании 7–10 миллионов долларов ежегодно. Но для этого понадобится много времени. Аналитики считают, что уйдёт 3–5 лет.

Также эксперты рассказали, что им известно о новом проекте Apple. По их данным, видеосервис находится на финальной стадии разработки. Контент на нём разместят сама компания Apple и её партнёры. Собственные сериалы в Купертино создадут при поддержке Стивена Спилберга, Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон и прочих знаменитостей. На производство контента за 2019 год будет отведён один миллиард долларов.

Стриминговый сервис Apple должны представить 25 марта. Лайф уже разобрался, что это за проект и как он будет развиваться.