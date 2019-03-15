Убийцы данных. Компьютерные вирусы, от которых нельзя спастись

Специалисты по кибербезопасности нашли в ОС Windows вирус, который позволяет удалённо отключать систему безопасности. Он создан для атак на промышленные предприятия. Самое страшное, что пока его невозможно устранить. Лайф выяснил, сколько в мире вредоносных программ, от которых нельзя избавиться.

За последние несколько лет компьютерным атакам подвергались сотни объектов и почти все сектора современной экономики. Пострадали очень многие — от промышленных производств и научных центров, в которых создавались ядерные технологии, до крупных банковских групп. Некоторую часть вирусов удаётся победить далеко не сразу.

Этот вирус нашли на промышленных предприятиях Ближнего Востока. Он отключал систему безопасности, тем самым подвергая риску жизни рабочих. Взяв под контроль систему безопасности, хакеры могли беспрепятственно активировать другие вредоносные программы.

Triton. Позволяет удалённо контролировать систему безопасности Был замечен на производстве в Саудовской Аравии. С его помощью хакеры взяли под контроль промышленные системы безопасности. Фото © Editorial Viadas

А этой вредоносной программой в 2017 году оказались заражёнными 500 тысяч частных и корпоративных компьютеров по всему миру. В конце 2018-го его снова обнаружили на 300 тысячах компьютеров.

WannaCry. Самый распространённый вымогатель на планете Шифрует данные, выводит из строя компьютеры и требует выкуп за устранение урона. Заразил устройства в 2017-м и до сих пор активен. Фото © Shutterstock Inc

Следующий вирус заразил банки и другие предприятия Украины в 2017 году. На кибератаки жаловались также и компании в других странах. Самое страшное, что он не предлагал расшифровку в обмен на выкуп. Данные невозможно было восстановить.

Petya. Смертельный вирус-шифровальщик Его цель — разрушение. Он зашифровывает информацию без возможности её расшифровать. Фото © Ruspekh.ru

А этот вирус атаковал компьютеры в феврале 2019 года. Точное число пострадавших неизвестно. Отличается от WannaCry более продуманным кодом, по этой причине его сложнее устранить.

Djvu. Также вымогатель, неубиваемый тип вирусов, которые постоянно мутируют Зашифровывает файлы и требует выкуп за расшифровку. IT-специалисты уверены, что без помощи создателя его очень трудно устранить. Фото © BestSecuritySearch

Следующий вирус нацелен на банковские системы. Он атакует банки и клиентов интернет-магазинов, скрываясь в поисковиках в виде вредоносной ссылки.

Zeus Panda. Атакует банковские данные Переходя по ссылке в поисковике, пользователь загружает вирус, который тормозит компьютер и собирает данные банковских карт. Фото © Wikimedia Commons

А это вредоносное ПО заражает роутер, что позволяет распространяться сразу на несколько устройств и шпионить за их пользователями.

Slingshot. Вирус-шпион, незаметно работавший 4 года Сохраняет нажатия клавиш, делает скриншоты, перехватывает трафик и пароли. Трудно обнаружить, так как он не замедляет компьютер. Фото © Shutterstock Inc

Тоже вирус-шпион, копирующий информацию с компьютера-жертвы. Но он создан в целях атаки на высокопоставленные объекты. Поэтому IT-специалисты встречали его реже и не могли обнаружить в течение пяти лет.