"Одноклассники" превратят фотографии пользователей в эмодзи

Новые алгоритмы создадут набор смайликов на основе лиц пользователей. Их можно поставить на аватар.

"Одноклассники" позволили пользователям превратить аватарки в эмодзи.

Соцсеть интегрировала технологию от компании Mirror AI. Чтобы сделать набор эмодзи из своего фото, нужно открыть новое приложение, доступное в десктопной версии ресурса.

Алгоритмы Mirror AI анализируют фото пользователя, определяют палитру эмоций, геометрию лица и создают набор персональных картинок-эмодзи. Каждое изображение будет отражать разные эмоции.

Полученные изображения можно будет установить на фото профиля. В приложении также есть встроенные покупки, часть возможностей — платные.

"Одноклассники" интегрировали эту технологию первыми из соцсетей. Подобная есть в iPhone с Face ID под названием Memoji. Apple рекламировала её с помощью звёзд.