Лидер Косова набрал пароль на рабочем компьютере, и он, похоже, слишком простой

Пользователей Интернета сильно заинтересовал эпизод, где политик разблокирует рабочий компьютер.

Президент Косова Хашиму Тачи в эфире телеканала Vijesti перед камерой набрал пароль на рабочем компьютере. Кажется, он слишком простой. Эпизод выложили в "Твиттер".

Компликовану шифру има Тачи

123456 pic.twitter.com/YMMiucm0Kd — Капетан Јанковић (@jankovicsrb) 13 марта 2019 г.

Политик набрал пароль из шести клавиш слева направо, предположительно, на одной строке клавиатуры. Скорее всего, это 123456 или qwerty.

Эпизод сильно заинтересовал пользователей соцсетей и форумов. Некоторые из них предположили, что не всё так просто. У Тачи может быть установлен другой расклад клавиатуры.