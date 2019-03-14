Лидер Косова набрал пароль на рабочем компьютере, и он, похоже, слишком простой

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Лидер Косова набрал пароль на рабочем компьютере, и он, похоже, слишком простой

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Фото: © AP Photo/Visar Kryeziu, File

Пользователей Интернета сильно заинтересовал эпизод, где политик разблокирует рабочий компьютер.

Президент Косова Хашиму Тачи в эфире телеканала Vijesti перед камерой набрал пароль на рабочем компьютере. Кажется, он слишком простой. Эпизод выложили в "Твиттер".

Политик набрал пароль из шести клавиш слева направо, предположительно, на одной строке клавиатуры. Скорее всего, это 123456 или qwerty.

Эпизод сильно заинтересовал пользователей соцсетей и форумов. Некоторые из них предположили, что не всё так просто. У Тачи может быть установлен другой расклад клавиатуры.

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