Представлена новая спортивная Tesla

Новый электромобиль будет предлагаться в четырёх модификациях и станет доступен осенью следующего года.

Автоконцерн Tesla презентовал новый электрокар Y-SUV (Sport Utility Vehicle). Об этом сообщает The Verge.

Это вторая модель линейки. Она будет доступна в четырёх модификациях: Standart Range, Long Range, Dual Motor AWD и Perfomance. Минимальная стоимость машины составит $39 тыс., средняя версия будет стоить $47 тыс., полноприводная — $51 тыс., а самая дорогая версия — Performance — $60 тыс.

Электрокар способен разгоняться до 193 км/ч, заряда аккумулятора хватит, чтобы проехать 402 км. Модификации выйдут в продажу в разное время. Самый ближайший релиз намечен на осень 2020 года.