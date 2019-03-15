Пользователи Facebook и Instagram ушли на Pornhub во время глобального сбоя

Во время 12-часового сбоя Facebook и Instagram трафик на Pornhub вырос на 19 процентов.
Это самый высокий прирост активности с момента сбоя YouTube в октябре 2018 года, когда трафик на Pornhub поднялся на 21 процент.
Поисковые запросы Instagram выросли на 323 процента, а Facebook — на 221. Пользователи искали знаменитостей, за которыми следят в этих соцсетях. Так, люди стали активнее искать на порносайте Эмили Ратаковскую, Шей Митчелл и Криштиану Роналду.
Ранее стало известно, что пользователи Android-устройств заходят на порносайты чаще владельцев iPhone и iPad. Доля просмотров с десктопов падает.
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