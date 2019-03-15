Пользователи Facebook и Instagram ушли на Pornhub во время глобального сбоя

Популярный сайт для взрослых зафиксировал повышение активности посетителей во время падения соцсетей.

Во время 12-часового сбоя Facebook и Instagram трафик на Pornhub вырос на 19 процентов.

Это самый высокий прирост активности с момента сбоя YouTube в октябре 2018 года, когда трафик на Pornhub поднялся на 21 процент.

Поисковые запросы Instagram выросли на 323 процента, а Facebook — на 221. Пользователи искали знаменитостей, за которыми следят в этих соцсетях. Так, люди стали активнее искать на порносайте Эмили Ратаковскую, Шей Митчелл и Криштиану Роналду.

Ранее стало известно, что пользователи Android-устройств заходят на порносайты чаще владельцев iPhone и iPad. Доля просмотров с десктопов падает.