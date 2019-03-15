Объём переводов денег с карты на карту впервые превысил снятие наличных

Объём переводов денег с карты на карту превысил объём операций по снятию средств.

В 2018 году в России объём переводов с карты на карту впервые в истории превысил объём операций по снятию наличных. Об этом сообщает РБК.

За обозначенный период в общей сложности было переведено 27,4 триллиона рублей, а снято с карт — 26,6 триллиона рублей. Средняя сумма перевода сократилась с 6960 до 6100 рублей.

Чаще всего деньги переводили клиенты Сбербанка. В период с января по июнь 2018 года этой возможностью воспользовались 40 миллионов клиентов Сбербанка.Онлайн, переведя в общей сложности 7,9 триллиона рублей. Также объём безналичных платежей вырос в 1,3 раза, составив 21 триллион рублей.

Лайф разобрался в безналичных платежах и выяснил, что представляет из себя технология бесконтактных платежей, а также что изменит недавно внесённый законопроект, по которому платёжные системы обязаны будут регистрировать юридические лица в России.