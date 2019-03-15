Компания повысила цены второй раз за год, тем не менее её авто пользуются спросом.

Skoda подняла стоимость трёх своих автомобилей: лифтбеков Rapid и Octavia, а также кроссовера Kodiaq. Об этом сообщают аналитики "Автостата".

Первая модель во всех комплектациях подорожала на 18 тысяч рублей и теперь стоит от 772 тысяч до 1,1 миллиона рублей. Вторая, соответственно, на 28 тысяч рублей и теперь стоит от 1,1 до 1,6 миллиона рублей, третья — на 41 тысячу рублей, теперь она стоит 1,5–2,3 миллиона рублей.

Ранее Skoda повысила стоимость своих автомобилей в январе этого года. За январь-февраль текущего года в России было реализовано 11 477 автомобилей этого бренда, что на 10% выше, чем за аналогичный период 2018 года.