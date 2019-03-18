Минкомсвязи хочет легализовать виртуальные сим-карты в России

В ведомстве считают, что для внедрения новой технологии не нужны изменения в законодательстве.

Минкомсвязи работает над созданием нормативной базы для внедрения виртуальных сим-карт eSIM в России. Об этом сообщают "Ведомости".

Ожидается, что проект будет подготовлен к концу 2019 года. По мнению органа исполнительной власти, для внедрения технологии не нужны изменения в законодательстве. ESIM — такой же модуль идентификации абонента, как и обычная SIM-карта, и в этом случае достаточно декларации, которая подтвердит, что аппарат соответствует российским требованиям использования средств связи.

По мнению Минкомсвязи, в законодательстве России нет препятствий для внедрения технологии. Но они есть на нормативном уровне — например, не урегулирована смена оператора. С физической сим-картой пользователю просто нужно купить другой чип. Также ведомство осознаёт, что у сотовых операторов нет необходимой инфраструктуры для внедрения eSIM.

Сотовые операторы готовятся к внедрению eSIM. По словам представителя "Вымпелкома" ("Билайн"), внедрение виртуальных сим-карт не несёт серьёзных затрат. Другие операторы также изучают новую возможность.

В сентябре 2018 года Apple представила iPhone с eSIM. В России технология недоступна. Ранее сообщалось, что её нет из-за запрета на клонирование сим-карт.