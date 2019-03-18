Сооснователь WhatsApp призвал пользователей удалить Facebook

Соучредитель популярного мессенджера снова рассказал, как компания обращается с персональными данными пользователей.

Сооснователь мессенджера WhatsApp Брайан Эктон призвал пользователей удалить Facebook, читая лекцию в Стэнфордском университете (Калифорния, США). Об этом сообщает BuzzFeed News.

Бизнесмен вновь раскритиковал политику конфиденциальности компании, которая зарабатывает на данных пользователей всеми возможными способами.

Также Эктон сказал, что пользователи дают технологическим гигантам слишком много воли. Компании вроде Google, Twitter, Facebook и Apple решают, какие высказывания являются ненавистническими, а какие нет, какие приложения хорошие, а какие нет. Они не должны принимать такие решения.

— И мы даём им власть. Это плохо. Мы покупаем их продукцию. Мы подписываемся на эти сайты. Лучше удалить Facebook, верно? — сказал сооснователь WhatsApp.

Эктон и ранее призывал отказаться от пользования популярной соцсетью и также аргументировал это её политикой конфиденциальности. Напомним, сейчас сам WhatsApp принадлежит Facebook. Основатели мессенджера недовольны тем, как развивается их приложение.