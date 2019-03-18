Антивирусы для Android оказались абсолютно бесполезными

Системы устарели и нуждаются в совершенствовании, поэтому они не находят вирусы, появившиеся в 2018 году.

Исследователи компании AV-Comparatives проверили эффективность антивирусов для Android и определили, что 2/3 из них не обеспечивают пользователей никакой защитой.

Специалисты проверили 250 антивирусов. Выяснилось, что только 80 из них отвечают хотя бы минимальным требованиям и даже они работают далеко не идеально. В испытании им удалось обнаружить всего 30% вредоносных программных обеспечений. Также они ошибались в анализе и определяли приложения без вирусов опасными, а с ними — безопасными.

Антивирусы не сканируют программный код приложений должным образом. По словам специалистов, их система устарела и требует совершенствования, поэтому они не определяют вирусы, появившиеся в Android в 2018 году.

В приложениях для Android стабильно находят вредоносное программное обеспечение. Ранее стало известно, что 200 популярных приложений оказались заражены вирусом.