Трамп раскритиковал беспилотные автомобили

Президент Соединённых Штатов не доверил бы управление машиной компьютеру. Американцы придерживаются того же мнения.

Издание Axios выяснило, что президент США Дональд Трамп скептично относится к беспилотным автомобилям из-за их ненадёжности и непредсказуемости.

В одной из бесед он смоделировал ситуацию, что пассажир сидит на заднем сиденье, и вдруг на повороте машина теряет управление. Что человек может в этом случае сделать?

Это не первый случай, когда Трамп выражал негативное отношение к беспилотным автомобилям. В 2017 году он сказал, что не доверил бы управление своей машиной компьютеру.

Американцы придерживаются того же мнения. 71% жителей Штатов боятся ездить на автономных автомобилях.

При этом технологические гиганты активно совершенствуют беспилотные машины. Ранее автопилот Apple был признан худшим в мире. С ним водителю приходится перехватывать управление каждую милю.