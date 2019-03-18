Spotify официально появится в России летом

Популярное шведское приложение станет альтернативой "Яндекс.Музыке", Apple Music, Google Play Music и Boom.

Стриминговый сервис Spotify начнёт работать в России уже этим летом. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, аналитики Sberbank CIB уже уведомили отечественных лидеров аудиостриминга о приходе сильного конкурента.

Spotify планирует самостоятельный выход на российский рынок стриминга. Сервис мог появиться в стране ещё в 2014 году, но выход отложился из-за проблем с МТС.

Стоимость месячной подписки в Spotify для россиян составит 150 рублей в месяц, сообщает РБК. В таком случае сервис действительно станет серьёзным конкурентом "Яндекс.Музыки", Apple Music, Google Play Music и Boom.

Аналитики высоко оценивают перспективы индустрии стриминга. В 2018 году объём рынка в России составил 137,5 миллиона долларов, в 2023 году он должен вырасти до 153,6 миллиона долларов. Spotify внесёт большой вклад в развитие сферы, если выйдет на российский рынок.