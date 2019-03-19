"Твиттер" могут засудить на $250 миллионов за клевету

Экс-глава Комитета по разведке Конгресса США уверен, что соцсеть намеренно дискредитирует его и не продвигает посты оппозиционного настроения.

Бывший председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США Девин Нуньес подал в суд на "Твиттер" и нескольких пользователей соцсети за клевету. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По словам Нуньеса, ресурс и несколько пользователей намеренно распространяли оскорбительную и дискредитирующую его информацию ради собственной выгоды. Он хочет получить компенсацию в размере 250 миллионов долларов, добиться штрафа в размере 350 тысяч долларов и раскрыть личности пользователей, распространявших о нём оскорбительную информацию.

Нуньес также обвинил компанию в теневой блокировке консерваторов. По его мнению, соцсеть намеренно не продвигает посты оппозиционного настроения.