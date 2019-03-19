Новые iPad поддерживают виртуальные сим-карты

Обновлённые планшеты из Купертино удивят не только процессором последнего поколения и поддержкой стилуса.

iPad Air и iPad mini поддерживают виртуальные сим-карты eSIM. Об этом сообщает Engadget.

Модуль eSIM также поддерживают iPad Pro 2018 года, а также iPhone XS, XS Max и XR. Ожидается, что именно Apple сделает эту технологию популярной.

Ранее стало известно, что Минкомсвязи работает над созданием нормативной базы для внедрения виртуальных сим-карт eSIM в России. Проект должен быть подготовлен к концу 2019 года.

Apple без презентации добавила на сайт страницы новых планшетов. Оба iPad будут доступны с LTE-модулем и без него. iPad Air будет стоить от 42 990 рублей, iPad Mini — от 32 990 рублей.