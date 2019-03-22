Роскомнадзор заказал систему автоматического контроля блокировки сайтов

Программное обеспечение само проверит, перекрывают ли доступ к запрещённым ресурсам VPN-сервисы, анонимайзеры и прокси.

Ведомство Роскомнадзора Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) заказало разработку системы, которая автоматически проверит, блокируют ли запрещённые в России сайты поисковики, прокси-серверы, анонимайзеры и VPN. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Начальная стоимость контракта составит 25 миллионов рублей. Исполнитель заказа будет выбран 8 апреля, система должна быть готова к декабрю 2019 года. Отмечается, что система не будет принципиально новой по степени научно-технической новизны ни с конструкторской, ни с технологической точки зрения, но тем не менее у неё нет аналогов.

В техзадании говорится, что эта система должна сократить время и трудозатраты сотрудников Главного радиочастотного центра, а также снизить себестоимость работ по круглосуточному контролю за операторами поисковых систем и VPN.

В ноябре 2017 года в России вступил в силу закон, обязующий блокировать доступ к запрещённым на территории страны сайтам VPN-сервисы и анонимайзеры. В случае неисполнения закона они будут заблокированы сами.