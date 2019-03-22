Названа дата смерти Windows 7

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Названа дата смерти Windows 7

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Фото: © flickr/Mack Male

Прекратив поддержку старой версии операционной системы, разработчики получат возможность сосредоточиться на более новых ОС.

Microsoft прекратит поддержку Windows 7 в январе 2020 года. Компания уже сообщила об этом пользователям.

До января 2020 года компания рекомендует пользователям обновиться до Windows 10. Microsoft сосредоточится на разработке более новых версий операционной системы.

Получается, Windows 7 с момента её выпуска 22 октября 2009 года поддерживается разработчиком в течение 10 лет. Сейчас, по данным Net Applications, эта версия операционной системы установлена на 40% персональных компьютеров по всему миру.

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