На Samsung обрушился шквал жалоб на расистское высказывание Собчак

Пользователи Сети отправляют на почту компании сообщения и прикрепляют видео, где она называет темнокожего мужчину рабом.

В Сети появилось требование написать коллективное письмо в компанию Samsung с обвинением её амбассадора Ксении Собчак в расизме. Требование появилось в телегам-канале "Медиатехнолог".

Автор ресурса опубликовал шаблон письма на английском и попросил отправить в головное отделение Samsung в Корее. В нём Собчак обвиняется в расизме на основании видео, где она назвала темнокожего мужчину "чернокожим рабом".

Поводом для коллективной жалобы послужило поведение Собчак в скандале между феминисткой Беллой Рапопорт и брендом косметики Lush. Компания отказалась давать девушке свою продукцию на обзор, ответив: "Белла, привет! Спасибо за ваше обращение. К сожалению, нам не интересно". Та посчитала, что ей ответили в хамской форме.

Собчак вступилась за Рапопорт, потребовав уволить эсэмэмщицу, ответившую феминистке. По её мнению, сотрудники не должны выражать свою позицию, работая на какой-либо бренд. Пользователи Сети посчитали, что Собчак таким образом пользуется своей медийностью. На требование уволить эсэмэмщицу они ответили требованием Samsung отказаться от сотрудничества с журналисткой.