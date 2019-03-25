Хакеры атаковали пользователей компьютеров ASUS

Хакеры из ShadowHammer атаковали пользователей компьютеров ASUS через уязвимость в фирменном программном обеспечении. Об этом сообщается в исследовании Лаборатории Касперского, передаёт РИА "Новости".
Злоумышленники использовали уязвимость в программе для обновления драйверов в режиме онлайн Asus Live Update. Они избирательно атаковали 600 пользователей, под угрозой оказалось более 1 миллиона юзеров по всему миру.
ПО ASUS оказалось первоначальным источником заражения. Получив доступ к MAC-адресам, хакеры избирательно установили вредоносные коды на компьютеры. Цель злоумышленников неизвестна.
Ранее в Windows нашли серьёзную уязвимость, позволяющую контролировать компьютеры. Это уже была четвёртая уязвимость нулевого дня, которую удалось найти Лаборатории Касперского.
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