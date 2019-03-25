Представлен новый сервис Apple для бесконтактных платежей

С новым сервисом вы сможете отслеживать количество потраченных денег и места, где вы их тратите.

Представлен сервис для совершения онлайн-платежей Apple Card.

Приложение покажет вам, сколько денег вы потратили за определённый отрезок времени. Интерфейс будет напоминать программу "Экранное время".

Также она отобразит на Apple-картах, где именно вы их тратили.

Ещё одна особенность Apple Card — повышенный уровень безопасности. Каждому платежу будет присваиваться уникальный код.

Приложение станет доступно пользователям iPhone летом. Основным банком приложения станет Goldman Sachs.