Apple TV подберёт контент на основе интересов пользователя

Пользователям станет доступен раздел с рекомендациями, формируемый на основе уже просмотренных шоу.

Apple представила обновлённый сервис Apple TV. Об этом компания рассказала на презентации.

В новом приложении будут доступны сразу все сервисы и каналы. Оно будет доступно и на Smart TV. Также вы увидите там все покупки из iTunes.

Помимо того, в Apple TV появится система рекомендаций. Apple TV Channels будет пользоваться машинным обучением, чтобы понять, какое шоу вы хотите посмотреть.

В Apple TV Channels не будет контента Netflix. Стриминговый сервис не хочет сотрудничать с компанией.