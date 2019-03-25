Представлен стриминговый сервис Apple TV+ — главная новинка презентации

Компания из Купертино показала приложение, где будет размещён её эксклюзивный контент.

Представлен стриминговый сервис Apple TV+.

На сцене во время презентации выступили участники эксклюзивных шоу компании. Среди них — популярный кинорежиссёр Стивен Спилберг, актёр Джейсон Момоа, сыгравший аквамена, и Дженнифер Эннистон.

Контент будет делиться по тематикам. Среди них будут шоу для детей с Большой Птицей и музыкальное шоу с Сарой Бареллис и Джей Джеем Абрамсом.

Apple TV+ будет доступен на всех устройствах, а также на Smart TV. Контент можно будет посмотреть офлайн.

Сервис станет доступен осенью 2019 года более чем в ста странах. Рекламы в Apple TV+ не будет.