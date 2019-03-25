Бузова объявила о запуске собственного мобильного оператора

Сервис от популярной певицы станет доступен в начале следующего месяца. Подробности пока неизвестны.

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова анонсировала запуск собственного сотового оператора.

Запуск запланирован на 1 апреля. Как он будет называться и какие будут предложены тарифы, неизвестно.

Сайт сотового оператора уже запущен. Певица в Instagram Stories призвала делать репосты — в таком случае логотип сервиса появится быстрее.

Велика вероятность, что сотовый оператор запущен на базе сетей Tele2, позволяющего всем желающим открывать подобные проекты.

Ранее Бузова анонсировала собственную криптовалюту. Проект не стал успешным, желающих приобрести её оказалось недостаточно.