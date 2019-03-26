Новый сервис Apple оказалось крайне легко взломать

Программист изучил приложение для чтения журналов и интернет-СМИ и выяснил, что обойти защиту не составляет труда.

Первые несколько страниц журналов из Apple News+ можно выгрузить независимо от того, есть ли у вас подписка. Об этом сообщил разработчик Стив Троутон-Смит.

Apple News+ Magazines doesn't seem to use FairPlay (😐), and preloads the first few pages of PDF-based issues regardless of whether you have a subscription (🤦‍♂️). Thus, you can just rip them out of the cache on macOS and reconstitute the original PDF. Kinda irresponsible pic.twitter.com/FudLFjngZe — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) 25 марта 2019 г.

Программист выразил недовольство системой защиты сервиса. По его словам, любой пользователь может выгрузить нужные файлы из кеша macOS и восстановить исходный код PDF.

Троутон-Смит уверен, что хакерам не составит труда создать инструмент, позволяющий выгружать журналы без подписки полностью. Отметим, что скачивать их в PDF-формате официально можно только платным подписчикам.

Apple News+ был представлен на презентации, посвящённой новым сервисам компании из Купертино. В нём собрано более 300 традиционных журналов, включая Vogue, Billboard, Popular Science, The New Yorker, National Geographic, Sports Illustrated и прочие издания.