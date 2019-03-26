Средний чек за услуги ЖКХ вырос вдвое, но рост тарифов ни при чём

Тарифы на услуги ЖКХ повысились незначительно, зато серьёзно выросли расходы потребителей. Аналитики нашли связь между курсом биткоина и средним чеком за электроэнергию.

Аналитики АТОЛ, ведущего российского производителя кассовой техники и программного обеспечения, заметили двукратное увеличение расходов на услуги ЖКХ.

АТОЛ заметила значительный рост расходов по всем категориям. Компания проанализировала более 20 миллионов платежей на сумму свыше 34,5 миллиарда рублей, которые были совершены в период с июля 2017 по февраль 2019 года.

1 января 2019 года тарифы на коммунальные платежи по всей России были повышены на 1,7%, ещё на 2,4% они поднимутся 1 июля. В июле 2018 года тарифы выросли в среднем на 4%, что являлось одним из самых мягких повышений за минувшие пять лет.

Прежде всего аналитики сопоставили динамику курса биткоина и среднего чека за электроэнергию. Биткоин достиг исторического максимума в конце 2017 — начале 2018 года, синхронно с ним вырос и средний размер платежа за электроэнергию. Только он фиксируется месяцем позже — это вызвано тем, что оплата за электроэнергию осуществляется по факту потребления. Далее идёт снижение стоимости криптовалюты и, как следствие, плавное снижение среднего чека за электричество — это обусловлено тем, что оборудование для добычи криптовалюты потребляет фиксированное количество энергии, а далеко не все майнеры выключили своё оборудование сразу же после падения курса.

Средний размер ежемесячного платежа за электроэнергию вырос на 70%: в июле-декабре 2017 года он составлял 783 рубля, а в июле-декабре 2018-го вырос на 70% и составил 1329 рублей, в январе-феврале 2019 года средний платёж был 1604 рубля.

Средний размер ежемесячного платежа за теплоснабжение вырос на 36%: в июле-декабре 2017 года этот показатель составлял 1405 рублей, в июле-декабре 2018-го — 1910 рублей (рост на 36% к 2017 году), а за январь-февраль 2019 года — 2216 рублей, что на 57% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

А средний размер ежемесячного платежа за газоснабжение снизился. Осенне-весенний сезон 2017–2018 годов был более холодным, чем такой же промежуток 2018–2019 годов, и в этот период на отопление домохозяйств требовалось большее количество газового топлива: в июле-декабре 2017 года — 1167 рублей, в июле-декабре 2018-го — 408 рублей, и это ниже на 65%. За январь-февраль 2019 года средняя стоимость отопления составила 744 рубля — на 61% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Средний размер ежемесячного платежа за водоснабжение увеличился на 54%: в июле-декабре 2017 года он составлял 474 рубля, в июле-декабре 2018-го — 729 рублей, что на 54% больше, а в январе-феврале 2019 года средний платёж составил 662 рубля.