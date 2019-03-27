Apple выходит на банковский рынок. Сбербанк напрягся?

В своё время отечественная локальная IT-тусовка долго смеялась над "русским iPhone", презентацию которого производители устроили Дмитрию Медведеву. Тогда премьер-министр спросил создателей: "В Apple напряглись?" Вчера IT-гигант из Купертино обозначил свои претензии на рынке банковских услуг для граждан США, а далее всего мира. Будет ли это означать для нас в перспективе полный отказ от банковских карт и пора ли напрягаться Сбербанку?

Несмотря на признания Германа Грефа в том, что Сбербанку далеко не всё удаётся в сфере высоких технологий, и в том, что на развитии этих технологий банк потерял уже миллиард долларов, важно понимать: Россия одна из самых продвинутых в смысле банковских технологий стран мира.

Как и в случае развития инфраструктуры связи, наша страна благодаря внушительному технологическому отставанию в 90-е получила возможность развивать банковские технологии без "исторического багажа". Пока Европа, США и другие страны активно использовали банковские карты, чековые книжки, кредиты, ипотеки, лизинги и прочие финансовые инструменты, граждане России оперировали двумя финансовыми инструментами: сберегательная книжка, с которой в 1991 году все деньги испарились в до сих пор не известном направлении, и "рупь до получки", полученный в виде беспроцентного займа по устной договорённости с соседом по лестничной площадке.

Именно благодаря этой "пустыне" Россия оказалась одним из технологических лидеров банковских услуг в настоящее время. Ни в США, ни даже в Европе нет такого проникновения бесконтактных платежей, какое есть в России. Почему? Да просто наши банки даже POS-терминалы для розничных торговых сетей выпускали уже новые, с технологиями, поддерживающими бесконтактные платежи. А вот в Европе и США многие, если не большинство, торговых точек пользуются старыми POS-терминалами, которые просто технически не способны принять платёж с вашего смартфона.

К примеру, отличительной особенностью Samsung Pay (альтернатива Apple Pay от корейцев) является способность корейских смартфонов генерировать сигнал магнитной ленты, расположенной на банковской карте. Это сделано как раз для того, чтобы пользоваться бесконтактными платежами, даже если у продавца устаревший POS-терминал. Достаточно приложить смартфон к механизму считывания кода с магнитной ленты, и он самостоятельно имитирует банковскую карту и осуществит транзакцию.

Что же предлагает банкам Apple и почему им стоит напрячься? Apple, пока что только в США, но в будущем и во всём мире, предлагает отказаться от использования банковских карт вообще, а все имеющиеся у гражданина карты загрузить в Apple Card. Благодаря банкингу от Apple владельцы смартфонов будут получать постоянный кешбэк в размере 1–3% от каждой транзакции, полный отчёт по своим финансовым потокам и прочие "плюшки", к которым мы в России давно привыкли благодаря прогрессивным банковским приложениям.

Нет, серьёзно, практически ни один из старых и уважаемых банков Запада не имеет и половины того функционала, что предлагают нам наши банки. Перевод денег по номеру телефона или карты в пару кликов — для США и Европы недостижимый уровень сервиса и возможностей.

Apple Card, которая появится в США летом этого года, скорее всего, скопирует лучшие наработки со всего мира, и мы получим новую виртуальную банковскую карту, которая вместит в себя максимум возможностей, предлагаемых всеми банками мира по отдельности.

Главная фича Apple — всегда изучение конкурентов, анализ их ошибок и презентация решения, лишённого этих ошибок. Собственно, успех iPhone заключался в том, что Apple предложила покупателям сразу и стиль, и сервисы, ранее доступные только владельцам Nokia, или Blackberry, или Siemens, или Motorola, в одном флаконе. А затем конкуренты съедаются — и Apple остаётся на рынке в гордом одиночестве.

Причём Apple не предложила в рамках презентации ничего такого, чего не имел бы клиент самого захудалого российского банка. А для американцев это оказалось восторгом и технологическим прорывом, потому что у них даже крупнейшие банки далеко не всегда предоставляют возможность — задумайтесь! — обычного онлайн-перевода средств через приложение на смартфоне. Для перевода денег со счёта на счёт многим клиентам американских банков приходится обращаться в отделения или пользоваться банкоматами. Вы давно так делали? Хотя бы помните, что для такого перевода требуется, кроме номера телефона?

Сможет ли Apple перебороть инерцию торговых сетей и банков в США и перенести этот опыт на весь мир? До сих пор магам из Купертино неоднократно удавались фокусы с изменением мира, справятся ли они на этот раз или признают технологическое превосходство Сбербанка?